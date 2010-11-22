Cпециалист по уязвимостям в ПО

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Требуется специалист по уязвимостям в ПО.
Место работы – удаленная работа, форма работы – полностью сдельная, занятость - посильная, не менее 4-ех часов в день, оплата - высокая (оговаривается поставленной задачей).
Требования:
1) Понимание принципа работы уязвимостей в ПО (x86);
2) Опыт анализа уязвимостей в ПО (x86);
3) Нестандартность мышления, творческий подход к решению задачи.
Адрес для резюме: [email protected]. Указывайте вакансию в теме письма
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