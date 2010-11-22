Разработчик под Symbian (удаленно)

Нужен спец по конвертации и обмену данными 1с8, настройка обмена (не типовая!) предложения плиз на [email protected] оплата за результат! спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложения для PDA/Pocket PC, Приложения для телефонов
Основные требования:
Необходимо разработать приложение по предложенному нами дизайну.
Примерное техническое задание приведено ниже:
При запуске приложения:
1. Показывать возможность посмотреть информацию об организации (2 текстовых документа), должна быть возможность переходить к нужной части документа сразу (набор номера пункта с клавиатуры).
2. Поиск ближайшего подразделения организации— по запросу выводить географически ближайшее к пользователю подразделение организации (онлайн — показывать на карте и при нажатии выводить карточку с адресом, оффлайн — выводить карточку с адресом)— в карточке с адресом выводится фото здания, контактная информация, адрес, время работы, как проехать— реализовать возможность отправки информации из карточки на почту, телефон, социальную сеть.
Условия:
Ваши предложения по оценке сроков и стоимости высылайте на электронный адрес [email protected]
Кандидатуры рассматриваются только при наличии списка реализованных работ, желательно также выслать резюме.
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