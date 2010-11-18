Программист

$1000
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В чешскую компанию ищется удаленный php-программист на постоянной основе.

Разработка web-приложений с высокой нагрузкой, автоматизация бизнеса, социальные сети.

Требуемый набор знаний и умений:

ООП/PHP/MySQL,

умение работать и поддерживать код в команде,

браузерный JavaScript, Ajax,HTML, CSS, основы верстки,

контроль версий, SVN, багтрекинг,

основы настройки apache, nginx, php и пр.

Базовые знания по разработке high-load приложений (горизонтальное масштабирование, кеширование сервисов, очереди сообщений и пр.) - большой плюс.

Местоположение кандидата европейская часть exUSSR. Рабочее время близкое к GMT+01. Связь по icq, email ежедневно в рабочие дни, голосом по skype.

Оплата: Испытательный срок один месяц, 300 долл, далее 500-600 долл в месяц при полной нагрузке 40 часов в неделю, рост по результатам работы.

Строго:

Личная ответственность и самоорганизованность.

Опыт не менее двух лет профессиональной разработки программ на PHP, наличие самостоятельной разработки CMS или любого другого web-приложения.

Полный рабочий день, без совмещения.

Базовое знание английского (уметь читать технические тексты).

Желание учиться, разрабатывать полноценные приложения от идеи до сопровождения, работать в команде.

От кандидата резюме + эссе на тему "почему вы хотите разрабатывать приложения high-load".

13 лет назад
alprival
51 годЧехия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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