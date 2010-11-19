Нужны матерые программисты Delphi в команду

Важно:

- опыт Delphi от 3 лет и возраст от 25 лет

- отличное владение разработкой баз данных – обязательно

- регулярное присутствие в онлайне – обязательно

- хорошее владение вебом, умение написать тонкого клиента – плюс

- умение пользоваться репозиторием, привычка пользоваться багтрекером – плюс

Нам нужны матёрые программисты, НЕ начинающие. Команды – приветствуются. Проекты как правило большие, долгосрочные.

Пишите в скайп max-zlodey. Заявки тут смотреть не будем.

Начните со ссылки на ваше резюме или портфолио – без него разговор не состоится.