Delphi программист на 3 проекта

Доброго времени суток! нужен программист по java! требование! конфидециальность порядочность честность! есть программа написанная но програмер ушёл в отставку надо его заменить! работа на 1 неделю в месяц постоянная!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Требуется Delphi программист (1 штука) на 3 проекта (Клиент, Admin 1 уровня, Admin 2 уровня).
Условия:
- основные условия: http://www.sd-company.su/freelancers/ - НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую внимательно прочитать.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО уметь работать с MySQL – это основная база – через SSH / SSL
- повторяю для тех, кто не внимательно прочитал первый пункт (бывают и такие) - предоплата не выплачивается;
- для получения заказа залог от исполнителя НЕ требуется ;)
- минимальный порог выплат от 500 рублей.
- оплата работы ТОЛЬКО по WebMoney (в основном WMR, в WMZ если сумма выполненных работ более 30$) (Если нужны баллы на Weblancer.net могу оплатить через этот сервис с учетом погашения комиссии за счет исполнителя)
- основное общение через чат-skype. (чат и голосовое общение в Skype разные вещи, просьба не путать)
- в первый месяц хотелось бы, чтобы человек полностью посвятил свое время мои проектам, дальше возможно совместимость с другими личными проектами.
Требования к исполнителю:
- нужен в первую очередь человек желающий работать, а не урвать деньги по быстрому и не сдать работу.
- адекватный человек, без истерик (Под истерикой подразумевается следующее: это я не буду, это мне не нравится, тут у меня родня приехала, некогда, постоянный форс мажор и после, мол, войди в мое положение и так далее).
- человек должен быть морально готов в постоянным переделкам одного и того же (за деньги конечно) из-за специфики проекта.
- знать, что такое кодировка UTF-8 и как с ней работать.
- работать нужно в Delphi 2009 или 2010, рассматривается вариант на XE
- высокий online в сети (не реже нескольких часов в сутки).
- уровень требуемых знаний в Delphi не ниже среднего, где человек слаб помогу, научу.
- все исполнители автоматически отклоняются, если регистрация менее 7 дней в сервисе.
- все исполнители автоматически отклоняются, если регистрация в сервисе более одного года и нет ни одного положительного отзыва.
- исключением является, если вы работали в других сервисах и только начинаете карьеру в этом сервисе, либо другие "адекватные" объяснения почему быстрая регистрация и сразу в заявка в проекте.
Дополнительно:
- преимуществом будет знание как через Delphi работать с Word и Excel, основы HTML.
- основная работа ведется с в 18.00 (мск) до 24 (мск) и позже…
- в случае отказа исполнителя от работы в середине пути, другие работы поручаться не будут и выплаты не производятся.
- первоначально заявки желающим писать только сюда, после если я вам отпишу, можете писать в Skype.
- личные сообщения без предварительного предложения в этом проекте игнорируются.
- я в курсе текущих цен практически на все услуги поэтому, если вы хотите заработать деньги по легкому, - не получится. Чтобы зарабатывать, нужно работать!
- предупреждаю сразу, с начало будет тяжело.
- прогнозируемый объем проекта на 5000-7000$
- первые два месяца активная фаза создания проектов, далее как говорил выше пассив.
- оплата может быть даже ежедневной или участие в % от прибыли проекта (второй вариант предпочтительнее)
- при добавлении в skype просьба указывать ссылку на этот проект, чтобы я понимал о чем будет идти речь (в данный момент несколько проектов открыто на разных сервисах)
Вот как то так :)
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