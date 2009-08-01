Zerohold

Дмитрий Синельников Zerohold

 
47 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Руководитель интернет проектов

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Отзывы заказчиков
PHweb
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Доработка верстки для сайта
Работа выполнена быстро, качественно и на высоком профессиональном уровне. Качество и сроки выполнения работы позволяют рекомендовать "Кузнецова Дмитрия", как технически грамотного и исполнительного специалиста.
Сработали быстро, четко. Приятный в общении человек. Оперативно отвечает на нужные вопросы.
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужно поправить верстку
Отлично справился с задачей, буду обращаться еще.
Сработали быстро. Заказчик достойный своего рейтинга. Приятно было поработать
Ответный отзыв
Guliver
Roman 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
$70
10 баллов
14 лет назад
Выполнить ТЗ
Спасибо огромное. Всё сделано в срок без замечаний.
Заказчик для серьезных людей. Четкий, строгий, пунктуальный по всем вопросам.
Ответный отзыв
Guliver
Roman 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
$80
10 баллов
14 лет назад
Натянуть шаблон на существующий сайт+оптимизация
Отличный программист. Профессионал. Быстро решить поставленную ему задачу. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничество на все 100 баллов. Работали без предоплаты, но после выполнения задачи оплата прошла как часики.
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evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
83 отзыва
$4
10 баллов
14 лет назад
Дописать функцию – регулярные выражения PHP
Помог мне решить проблему с регулярными выражениями, которые я не понимаю практически.
Очень положительный заказчик. Побольше бы таких.
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