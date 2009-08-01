Дмитрий Синельников ZeroholdZerohold
47 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена быстро, качественно и на высоком профессиональном уровне. Качество и сроки выполнения работы позволяют рекомендовать "Кузнецова Дмитрия", как технически грамотного и исполнительного специалиста.
Ответный отзыв
Сработали быстро, четко. Приятный в общении человек. Оперативно отвечает на нужные вопросы.
$30
10 баллов
14 лет назад
Отлично справился с задачей, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Сработали быстро. Заказчик достойный своего рейтинга. Приятно было поработать
$70
10 баллов
14 лет назад
Спасибо огромное. Всё сделано в срок без замечаний.
Ответный отзыв
Заказчик для серьезных людей. Четкий, строгий, пунктуальный по всем вопросам.
$80
10 баллов
14 лет назад
Отличный программист. Профессионал. Быстро решить поставленную ему задачу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Сотрудничество на все 100 баллов. Работали без предоплаты, но после выполнения задачи оплата прошла как часики.
$4
10 баллов
14 лет назад
Помог мне решить проблему с регулярными выражениями, которые я не понимаю практически.
Ответный отзыв
Очень положительный заказчик. Побольше бы таких.