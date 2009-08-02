Натянуть шаблон на существующий сайт+оптимизация

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки183 просмотра

У нас сделан шаблон под наш сайт, нужно его натянуть.

Структура сайта не сложная.

Также необходимо сделать грамотную оптимизацию сайта для улучшения быстродействия работы и уменьшения трафика.Вывести все css в отдельный файл.

По всем вопросам и предложениям писать на ICQ:480134241

CSS
16 лет назад
Guliver
Roman 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Zerohold
Дмитрий 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$80
1 день
Отличный программист. Профессионал. Быстро решить поставленную ему задачу. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничество на все 100 баллов. Работали без предоплаты, но после выполнения задачи оплата прошла как часики.

Заявки фрилансеров

Zerohold
Дмитрий 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад