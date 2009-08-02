Вот краткое ТЗ требуется: организовать строчку поиска по сайту с всплывающими подсказками названий товаров и характеристик (двиг ШС премиум)
Натянуть шаблон на существующий сайт+оптимизация
У нас сделан шаблон под наш сайт, нужно его натянуть.
Структура сайта не сложная.
Также необходимо сделать грамотную оптимизацию сайта для улучшения быстродействия работы и уменьшения трафика.Вывести все css в отдельный файл.
По всем вопросам и предложениям писать на ICQ:480134241
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