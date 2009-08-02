Натянуть шаблон на существующий сайт+оптимизация

У нас сделан шаблон под наш сайт, нужно его натянуть.

Структура сайта не сложная.

Также необходимо сделать грамотную оптимизацию сайта для улучшения быстродействия работы и уменьшения трафика.Вывести все css в отдельный файл.

По всем вопросам и предложениям писать на ICQ:480134241