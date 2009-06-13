Нужен скрипт каталога сайтов.

Аналог http://mystworld.ru/

Функции, в общем-то стандартные.

Добавление клиентом в соответствующий раздел каталога своего сайта (кнопка, ссылка, краткое описание).

Скрипт проверяет наличие обратной ссылки и после этого добавляетсайт в каталог.

Админ должен иметь возможность ручной модерации всех добавленных сайтов с возможностью отключения и удаления.

Скрипт должен сам периодически проверять наличие обратной ссылки и при ее необнаружении автоматически отключать сайт + извещать об этом админа.

Насколько будет различаться по цене, если делать со статистикой переходов с сайта и на сайт (рейтинг сайтов) и без?

Предпочтение разработчикам уже имевшим подобный опыт разработок + разумная цена.

Сроки большого значения не имеют.

Вполне устроит в течение июня-июля.