Необходимо разработать приложение для ВКонтакте. Приложение представляет из себя опросник с ведением статистики, должно использовать API контакта, интерфейс разрабатывать не нужно. Интересует цена и сроки. Исполнители ...
Установка Джумлы
Срочно нужна помощь в установке движка Джумла версии 1.0 на хостинг control.majordomo.ru
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