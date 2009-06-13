Установка Джумлы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок247 просмотров

Срочно нужна помощь в установке движка Джумла версии 1.0 на хостинг control.majordomo.ru

Joomla
16 лет назад
broufy
38 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

correct
Данил 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

correct
Данил 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад