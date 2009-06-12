Приложение для ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок261 просмотр

Необходимо разработать приложение для ВКонтакте.

Приложение представляет из себя опросник с ведением статистики, должно использовать API контакта, интерфейс разрабатывать не нужно.

Интересует цена и сроки.

Исполнители из Санкт-Петербурга будут предпочтительнее.

16 лет назад
Mily
Мед 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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