Подправиль немного слайдшоу на JS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок209 просмотров

На данный момент меня не устраивает как исчезают картинки и как меняются.... (те. задержка в миллисекундах)

Пример покажу как должно быть.

JavaScript
16 лет назад
yurgon
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

antonSerg
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Понятливо объяснил что хочет, терпел меня вредного ). Дал бонус. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

antonSerg
46 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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