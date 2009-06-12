Добрый день! Требуется настроить портал на DotNetNuke 4.9.x для сайта визитки и установить на 3 домена (одна компания и один шаблон, но разные аудитории и контент). Доменное имя есть, движок DotNetNuke ...
Доработать скрипт.
Нужно доработать скрипт создающий из напарсенного материала псевдо форум. Либо сделать аналогичный заново.
Без портфолио не писать. Сразу указывайте цены и сроки.
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