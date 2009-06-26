Настроить шаблон портала на DotNetNuke

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Завершен3 заявки216 просмотров

Добрый день!

Требуется настроить портал на DotNetNuke 4.9.x для сайта визитки и установить на 3 домена (одна компания и один шаблон, но разные аудитории и контент).

Доменное имя есть, движок DotNetNuke уже установлен, дизайн не требуется (скин уже есть), контент не требуется (можно вставить набивку "lorem ipsum" вместо текста в целях тестирования).

Краткое описание задания:

1. Настроить шаблон сайта (пример старой версии сайта - http://www.apostille.kz ): мультиязычность (английский, русский), модуль http://www.adequation-dotnetnuke.com/en/Modules/Localization-Extensions/Overview.aspx)

2. Мультиязычность должна быть реализованна в рамках одного портала, так-же должна быть

возможность настройки динамического контента с использованием стандартных модулей для каждого языка .

Оплата: в течение 3 банковских дней после сдачи работы, перечисление через Webmoney.

Предложения выставляйте здесь или пишите на [email protected]

С уважением,

Александр

16 лет назад
AlexanderPraim
Александр 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

OdKirill
Кирилл 
51 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена точно и в срок. Кирилл серьезно относится к задаче, очень понравилась подробность и информативность переписки, тщательный подход. Спасибо!
Чётко поставленная задача , профессиональный уровень общения. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

OdKirill
Кирилл 
51 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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