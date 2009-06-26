Требуется написать скрипт на php. Описание задачи - в прилагаемом файле
Настроить шаблон портала на DotNetNuke
Добрый день!
Требуется настроить портал на DotNetNuke 4.9.x для сайта визитки и установить на 3 домена (одна компания и один шаблон, но разные аудитории и контент).
Доменное имя есть, движок DotNetNuke уже установлен, дизайн не требуется (скин уже есть), контент не требуется (можно вставить набивку "lorem ipsum" вместо текста в целях тестирования).
Краткое описание задания:
1. Настроить шаблон сайта (пример старой версии сайта - http://www.apostille.kz ): мультиязычность (английский, русский), модуль http://www.adequation-dotnetnuke.com/en/Modules/Localization-Extensions/Overview.aspx)
2. Мультиязычность должна быть реализованна в рамках одного портала, так-же должна быть
возможность настройки динамического контента с использованием стандартных модулей для каждого языка .
Оплата: в течение 3 банковских дней после сдачи работы, перечисление через Webmoney.
Предложения выставляйте здесь или пишите на [email protected]
С уважением,
Александр
Выбранный исполнитель
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