Настроить шаблон портала на DotNetNuke

Добрый день!

Требуется настроить портал на DotNetNuke 4.9.x для сайта визитки и установить на 3 домена (одна компания и один шаблон, но разные аудитории и контент).

Доменное имя есть, движок DotNetNuke уже установлен, дизайн не требуется (скин уже есть), контент не требуется (можно вставить набивку "lorem ipsum" вместо текста в целях тестирования).

Краткое описание задания:

1. Настроить шаблон сайта (пример старой версии сайта - http://www.apostille.kz ): мультиязычность (английский, русский), модуль http://www.adequation-dotnetnuke.com/en/Modules/Localization-Extensions/Overview.aspx)

2. Мультиязычность должна быть реализованна в рамках одного портала, так-же должна быть

возможность настройки динамического контента с использованием стандартных модулей для каждого языка .

Оплата: в течение 3 банковских дней после сдачи работы, перечисление через Webmoney.

Предложения выставляйте здесь или пишите на [email protected]

С уважением,

Александр