Плагин для работы в sape.ru Нужна проверка некоторого параметра (который выдаёт удалённый скрипт при передаче ему урл) ссылок на страницах sape.ru Нужна одиночная проверка (щелчком по кнопке) и массовая (кнопка на панели)
Система управления проектами
Нужен веб-программист для создания небольшой компактной системы управления проектами. Большим плюсом является опыт работы в TrackStudio. Есть структура БД и подробное ТЗ. Дизайна нет, как вариант можно использовать темплейт, использовать дизайн других систем, возможно так же рисование своего.
Нужны навыки:
-Отправка/получение почты
-Аплоад множества файлов
-ООП
-JavaScript в степени достаточной для поиска в интернете подключения редактора/календарика/меню
-HTML/CSS
-Умение, не перегружая интерфейс, наглядно представить в сжатом виде большой объем табличных и древовидных данных
-Какие-то навыки дизайна, достаточные чтобы отсутствие какого-то элемента или страницы не вгоняло в ступор
Основные ф-и системы будут:
-Оповещение на почту
-Возможность ответа на письма робота
-Поиск
-Сортировка и фильтрация списков
-Отчеты
Основные элементы которые должны будут быть в дизайне:
-Вкладки
-Главное меню с выпадающими списками
-Таблица для списка задач с указанием направления поиска и фильтрации
-Сообщение по задачам в стиле гостевой книги
-Селектор страниц
Пишите есть ли опыт работы в TrackStudio и если есть ссылки на аналогичные проекты (не сайты/магазины). ТЗ вышлю
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