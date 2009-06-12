Система управления проектами

Нужен веб-программист для создания небольшой компактной системы управления проектами. Большим плюсом является опыт работы в TrackStudio. Есть структура БД и подробное ТЗ. Дизайна нет, как вариант можно использовать темплейт, использовать дизайн других систем, возможно так же рисование своего.

Нужны навыки:

-Отправка/получение почты

-Аплоад множества файлов

-ООП

-JavaScript в степени достаточной для поиска в интернете подключения редактора/календарика/меню

-HTML/CSS

-Умение, не перегружая интерфейс, наглядно представить в сжатом виде большой объем табличных и древовидных данных

-Какие-то навыки дизайна, достаточные чтобы отсутствие какого-то элемента или страницы не вгоняло в ступор

Основные ф-и системы будут:

-Оповещение на почту

-Возможность ответа на письма робота

-Поиск

-Сортировка и фильтрация списков

-Отчеты

Основные элементы которые должны будут быть в дизайне:

-Вкладки

-Главное меню с выпадающими списками

-Таблица для списка задач с указанием направления поиска и фильтрации

-Сообщение по задачам в стиле гостевой книги

-Селектор страниц

Пишите есть ли опыт работы в TrackStudio и если есть ссылки на аналогичные проекты (не сайты/магазины). ТЗ вышлю