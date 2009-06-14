Добавить кнопку на сайт

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  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок178 просмотров

Нужно просто добавить кнопку LiveInternet на сайт. Заоблачные цены не предлагать, в личку не писать. Сразу указывайте срок и стоимость, иначе я не смогу принять предложения.

16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

viz_dragon
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Быстро выполнил работу. Благодарю.
Замечательный заказчик! Своевременная, быстрая оплата, легкий на общение человек. Советую!

Заявки фрилансеров

viz_dragon
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад