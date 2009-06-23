Есть задача, есть сайт написан на неткате, http://www.incommunity.ru он сверстан, но надо пришить его к joomla 1.59 +нужно внести изменения. верхнее меню сделать на css . как здесь.http://www.roche.com/about_roche.htm ...
Настройка смс партнерки
Нужно настроить смс партнерку.
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