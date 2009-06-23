Настройка смс партнерки

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Завершен3 заявки160 просмотров

Нужно настроить смс партнерку.

16 лет назад
dragon99
Павел 
34 года
17 лет в сервисе
Была
11 дней назад

Выбранный исполнитель

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
С работой справился без всяких проблем, все сделано быстро и правильно. Всем рекомендую.
Заказчик четко поставил задание, своевременно оплатил проделанную работу. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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