Создать скрипт пхп с бд

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт28 заявок397 просмотров

Привет ! нужно Создать скрипт пхп с бд. В т3 все написано бюджет 100 вмз не больше ( Кризис сами понимаете :( )

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Сразу говорим сроки цену если эта не устраивает + тем кто уже этим занимается и имеет отзывы

Т3 большое !

PHP
16 лет назад
na3ar-
Назар 
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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