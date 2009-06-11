Необходимо написать парсилку отзывов об отелях с сайта туры.ру и(или) топхотелс.ру Отзывы необходимо постить в вбуллетин форум.. Наиболее просто это реализовать - создавая из отзывов РСС ленту а ленту вбуллетин может сам парсить ...
Создать скрипт пхп с бд
Привет ! нужно Создать скрипт пхп с бд. В т3 все написано бюджет 100 вмз не больше ( Кризис сами понимаете :( )
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Сразу говорим сроки цену если эта не устраивает + тем кто уже этим занимается и имеет отзывы
Т3 большое !
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