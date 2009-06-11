Привет ! нужно Создать скрипт пхп с бд. В т3 все написано бюджет 100 вмз не больше ( Кризис сами понимаете :( )

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Сразу говорим сроки цену если эта не устраивает + тем кто уже этим занимается и имеет отзывы

Т3 большое !