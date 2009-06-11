Доска объявлений

Уважаемый Борис Анатольевич наговорил с три короба, взял предоплату в 200 долларов составил хеленькое ТЗ...месяц кормил обещаниями и пропал. Так ничего не написав и не сказав. Поступил он мягко говоря свински, поэтому я бы не советовал вести с ним дела.