Доска объявлений

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт35 заявок631 просмотр

День добрый, нужно сделать доску объявлений по уже готовому дизайну

пример того, каким доску видит заказчик - emarket.ua.

с подробностями в приват

или в icq - 159 068 03девять

16 лет назад
SFQ
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

simonboris
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$1000
30 дней
Уважаемый Борис Анатольевич наговорил с три короба, взял предоплату в 200 долларов составил хеленькое ТЗ...месяц кормил обещаниями и пропал. Так ничего не написав и не сказав. Поступил он мягко говоря свински, поэтому я бы не советовал вести с ним дела.

Заявки фрилансеров

simonboris
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад