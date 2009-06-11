Нужно написать "правильное" рег выражение, суть следущая: есть тексты, вида текст1 текст2 текст3 надо в тексте 2 заменить все вхождения символа перевода ...
Доска объявлений
День добрый, нужно сделать доску объявлений по уже готовому дизайну
пример того, каким доску видит заказчик - emarket.ua.
с подробностями в приват
или в icq - 159 068 03девять
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