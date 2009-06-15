simonboris

Нужно сверстать и выполнить шаблон под движок ZenCart
HTML-верстка2 заявки
Закрыт
16 лет назад
В интернете действительно много сайтов друг на друга похожих.
Тезисы моей работы: уникальность, быстрота и безопасность.
Давайте покажем миру что ваша организация, ваш магазин или ресурс не является штампованным изделием.
Нет ничего не сбыточного, я лишь помогаю заказчику раскрыться и вместе со мной создать сайт который будет гордостью вашей фирмы или предприятия.
Люблю создавать с нуля:
Социальные сети
Сайты о работе(Job List)
Доски объявлений
Нужно сверстать и выполнить шаблон под движок ZenCart
Практически копию http://www.distribauto.com/ Сделан он на Magento Язык французкий, но не принципиально Цена - Сроки