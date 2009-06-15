simonboris

Креативные сайты и нестандартные решения

В интернете действительно много сайтов друг на друга похожих.

Тезисы моей работы: уникальность, быстрота и безопасность.

Давайте покажем миру что ваша организация, ваш магазин или ресурс не является штампованным изделием.

Нет ничего не сбыточного, я лишь помогаю заказчику раскрыться и вместе со мной создать сайт который будет гордостью вашей фирмы или предприятия.

Люблю создавать с нуля:

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