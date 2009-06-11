[Проект обновлён] Нужно написать движок на PHP для сайта объявлений о недвижимости. Не для агентства. Предполагается пополнение базы объявлений пользователями сайта. Помимо PHP, предполагается использование MySQL, HTML, CSS, JavaScript, ...
Плагин для NewsGrabberJC
Нужно несколько доработать компонент NewsGrabberJC (Joomla) , а точнее создать плагин. Он должен корректно рассортировывать импортируемый контент по категориям сайта.
Например на сайте категоиря ЭКОНОМИКА, а в лентах-донорах категории экономических новостей называются по разному. В одной БИЗНЕС, в другой ФИНАНСЫ, в третьей ДЕНЬГИ, еще в одной ЭКОНОМИКА.
Еще у нас категория ОБЩЕСТВО , а у доноров СОЦИУМ, ЖИЗНЬ, ОБЩЕСТВО и тд
Требуется сделать, чтоб в нашу категорию ЭКОНОМИКА сваливались новости из БИЗНЕС, ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ, ЭКОНОМИКА , а в категорию ОБЩЕСТВО шли новости из СОЦИУМ, ЖИЗНЬ, ОБЩЕСТВО и так далее.
Тоесть, нужен механизм указания каким категориям сайта соответствуют категории доноров
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