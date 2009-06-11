Плагин для NewsGrabberJC

Нужно несколько доработать компонент NewsGrabberJC (Joomla) , а точнее создать плагин. Он должен корректно рассортировывать импортируемый контент по категориям сайта.

Например на сайте категоиря ЭКОНОМИКА, а в лентах-донорах категории экономических новостей называются по разному. В одной БИЗНЕС, в другой ФИНАНСЫ, в третьей ДЕНЬГИ, еще в одной ЭКОНОМИКА.

Еще у нас категория ОБЩЕСТВО , а у доноров СОЦИУМ, ЖИЗНЬ, ОБЩЕСТВО и тд

Требуется сделать, чтоб в нашу категорию ЭКОНОМИКА сваливались новости из БИЗНЕС, ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ, ЭКОНОМИКА , а в категорию ОБЩЕСТВО шли новости из СОЦИУМ, ЖИЗНЬ, ОБЩЕСТВО и так далее.

Тоесть, нужен механизм указания каким категориям сайта соответствуют категории доноров