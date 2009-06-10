Доброго времени суток. Нужна небольшая доработка в shop-script/ думаю для спеца работы минут на 7. Проблема в том что не выводятся картинки подкатегорий, на сервер картинки загружены. ...
Скрипт на php
Нужен скрипт хаба. Со всеми функциями как на protax только это будет скрипт на php.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
[Проект обновлён] Нужно написать движок на PHP для сайта объявлений о недвижимости. Не для агентства. Предполагается пополнение базы объявлений пользователями сайта. Помимо PHP, предполагается использование MySQL, HTML, CSS, JavaScript, ...Закрыт16 лет назад
Всем привет! Представьте себе типовой ресурс тематики "недвижимость": каждый зарегистрированный пользователь сам может добавлять объекты — квартиры, комнаты, даже дома с описанием и фотографиями. За показ объявлений взимается определённая плата в сутки за ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно настроить почту в каталоге. Движок Друпал. В общем проблема в том что когда отправляются письма и они приходят получателю то вид у них не такой какой должен быть. Вот: ?= ...Завершен16 лет назад
- $2500
Нужна программа на .php/sql которая будит следить за обновлениями на торрент сайтах и т.п., заносила новые данные в общую базу данных.Завершен16 лет назад
- $1000
Необходимо доработать уже имеющийся сайт. Добавить некоторые элементы в меню на главной странице и заполнить их( мелкие элементы верстки), доработать проверку данных форм регистрации в юзер зоне (длина пароля и т.д.), также в юзер зоне ...Завершен16 лет назад
- $100
Срочно нужен флешер поправить сайт, вопрос заключается в том,что программист пропал с предоплатой, а заказчик англоговорящий и все переговоры нужно вести на англ. То есть постанова задачи такова, до 9-00 по Москве нужно полностью поправить ...Завершен16 лет назад
- $15
Нужно создать простую форму заказа(см. приложение) для магазина на Virtuemart 1.1.3, в данный момент заказ происходит по стандартной схеме (нажатие на кнопку Купить > переход в корзину > нажатие на кнопку Оформить заказ > регистрация ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать копию сайта casinotop10.it Ваши цены и сроки? Писать только сюда.Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, срочно до 10,00 по Москве нужна задачка на с++: расстановка 8 ферзей на доске( чтоб друг друга не били); нужно сделать её в 2 варинтах(слегка отличных друг от ...Завершен16 лет назад