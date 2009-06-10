Создать простую форму заказа (Virtuemart)

Нужно создать простую форму заказа(см. приложение) для магазина на Virtuemart 1.1.3, в данный момент заказ происходит по стандартной схеме (нажатие на кнопку Купить > переход в корзину > нажатие на кнопку Оформить заказ > регистрация > выбор способа оплаты... итд). Все это долго и ненужно, требуется создать страничку с двумя текстовыми формами( на которую покупатель будет попадать при нажатии на кнопку Купить), в первую форму покупатель будет заносить свою информацию ( Телефон, имя), вторая форма скрыта, в нее будет помещаться текст из переменных VIrtuemart (Информация о товаре, артикул, итд), желательно ещё добавить CAPTCHA т. к все происходит без регистрации, после нажатия на кнопку Оформить заказ, вся введенная информация оправляется на email администратору и в Virtuemart появляется информация что произошел заказ.

Если есть варианты как это реализовать по другому, предлагайте.

Оплата по webmoney + отзыв, подробности после утверждения кандидата.