Сайт на джумла +виртуемарт

Натянуть готовый дизайн. Далее доработать джумлу с виртуемартом под магазин комплектующих и расходников, создание выводов, и форм по категориям, так же нужна загрузка прайсов на сайт через цсв. Дополнительно требуеться распарсить описания техники с других сайтов и предусмотреть возвожность загрузки из цсв. Интеграция сайта с платёжными системами вм и яд. Реализовать систему рефссылок.