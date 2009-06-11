Мини парсер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок303 просмотра

Нужно сделать мини-парсер, который копирует и отображает таблицу расписания со страницы http://rasp.yandex.ru/tablo/station/9606096.html. Причем только таблицу, начиная от слова рейс, заканчивая фразой "Внимание! Данная информация может быть неточной. Текущую ситуацию уточняйте по справочным телефонам терминалов.". Результат на странице должен получаться примерно такой, как на странице во вложении. Стоимость проекта низкая, тк скрипт простой, на самолеты фрилансер мне делал за 20 минут.

HTML
16 лет назад
ignat2008
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
16 лет назад
$5
1 день
Хороший программист, сделал скрипт быстро и качественно. В общем, спасибо!
Простой очень маленький быстрый проект! Такая же быстрая оплата. В общем приятно работать! Удачи Вам!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
16 лет назад
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Веб-программирование

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