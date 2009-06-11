Нужно сделать мини-парсер, который копирует и отображает таблицу расписания со страницы http://rasp.yandex.ru/tablo/station/9606096.html. Причем только таблицу, начиная от слова рейс, заканчивая фразой "Внимание! Данная информация может быть неточной. Текущую ситуацию уточняйте по справочным телефонам терминалов.". Результат на странице должен получаться примерно такой, как на странице во вложении. Стоимость проекта низкая, тк скрипт простой, на самолеты фрилансер мне делал за 20 минут.