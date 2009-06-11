Исходный проект: http://www. piquadro - shop.ru /f/pq.swf (пробелы уберите) в поле поиск необходимо ввести: 1068 (для того, чтобы посмотреть как отображаются товары) ...
Мини парсер
Нужно сделать мини-парсер, который копирует и отображает таблицу расписания со страницы http://rasp.yandex.ru/tablo/station/9606096.html. Причем только таблицу, начиная от слова рейс, заканчивая фразой "Внимание! Данная информация может быть неточной. Текущую ситуацию уточняйте по справочным телефонам терминалов.". Результат на странице должен получаться примерно такой, как на странице во вложении. Стоимость проекта низкая, тк скрипт простой, на самолеты фрилансер мне делал за 20 минут.
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