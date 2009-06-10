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Редизайн Flash интернет-магазина,программная часть
Исходный проект: http://www. piquadro - shop.ru /f/pq.swf (пробелы уберите)
в поле поиск необходимо ввести: 1068 (для того, чтобы посмотреть как отображаются товары)
Основная задача - редизайн сайта.
сайт будет заниматься продажай товаров марки GF1919. www. giorgio fedon1919 .com (пробелы уберите)
Вторая задача - доработка программной части (добавление функционала)
1. Добавить меню “о бренде”, открывается как меню “для покупателя”, там будет две фотки и текст все поместится на экране без прокрутки
2. электронный адрес - должен быть активным. Т.е. при нажатии на него – сразу открывалось окно с подставлением адреса в поле – КОМУ.
3. в поле поиск - нужно чтобы была надпись – “Артикул”- но при активации этого поля - слово -Артикул- исчезает
4. Позции могут быть “в наличии” “под заказ” “нет в наличии”. Проблема например есть портфель CA1095FR/ после наклонной идет цвет портфеля, так вот CA1095FR/N есть в наличии, а CA1095FR/AR нет. Надо чтобы у CA1095FR/N не показывался значок CA1095FR/AR. То есть если позиции нет в наличии то значок этого цвета не отображается на других позициях
5. при выведении какой-либо группы товаров, когда сайт показывает - найдено 164 товаров - в этот момент происходит торможение сайта, т.к. грузятся одновременно все товары. Нужно, чтобы торможение - не было. Загружать товары с тайм-аутом например. Предлагаю загрузить вначале 5 позиций чтобы на экране видно было а потом остальное подгружать
6. когда товар располагаем в корзину и нажимаем “оформить заказ” попадаем на страницу.
Здесь должен быть выбор способа доставки: выпадающее меню-первое стоит “доставка по москве”, если регионы то http://emspost.ru/calc он выбирает город и поле нужно “срок доставки” и надпись типа “точная стоимость доставки рассчитывается при выставлении счета”. И поле “название организации” внутри написано “юридическое лицо”
6.1 Меню “активация скидки”: два поля e-mail и второе “код активации”, смысл такой: у человека будет карточка с 9 цифрами, он водит эти данные и у него пересчитывается цена и заполняются поля в корзине автоматически(если он до этого заказывал)
7. Добавить второй телефон –как на примере +7 и два окошечка (больше ничего лишнего не надо)
8. Поле mail пометить звездочкой(обязательный для заполнения)
9. Поле “Метро” выпадающее меню со всеми станциями
10. Поле “Город” больше сделать и добавить поле “индекс”, если человек выбрал способ доставки “по Москве” по поле “город” написано сразу слово “москва” а поле “индекс” не показывать или затемненно а если другой способ доставки то поле “город” пустое
11. Главная страница: нужен блок с графиком работы с 10 до 19 кроме субботы и воскресенья
12. подключить он-лайн консультант
+ добавить возможность поиска товаров по категориям.
+ Необходимо создать HTML версию сайта
в наличии имеется скрипт PHPshop Enterprise - на котором и хотим создать его.
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