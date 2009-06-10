Простой скрипт GD+PHP

Нужен скрипт на PHP + GD, который в GET параметре получает текстовую строку и выводит её на катринке определенного размера с определенным фоном и определенным шрифтом(в формате ttf). Формат картинки gif или png. Все эти параметры должны выставляться в виде переменных в скрипте.

Скрипт должен уметь кэшировать картинки со сороками и при повторном запросе выводить картинки из кэша, дабы не генерить картинку каждый раз тратя бесценные системные ресурсы.(Пример реализации: складывание статичных gif/png-файлов в определенную директорию с именем md5($string) . "gif" )

Должна быть возможность отключения складывания новых картинок в кэш во избежание забивания диска недоброжелателем путем отправки тучи мусорных запросов к скрипту.

Еще должна быть возможность отключения генерации/кэширования картинок и отдачи только тех картинок, которые лежат в кэше во избежание съедания недоброжелателем ресурсов путем отправки тех же мусорных запросов.

Для чего нужно:

На некоторых макетах есть динамические элементы(например заголовки), написанные нестандартными шрифтами. Самым верным вариантом является выдача элемента в виде картинки, чем и должен заниматься скрипт.

Предолжения по оптимизации приветствуются :)

Интересуют цена и сроки.