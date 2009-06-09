Сабж. ICQ 353988890 для более подробной информации
Поправка движка
Есть самописный движок,
требуется программист чтобы
1. Проверить код на уязвимость, оптимизировать код
2. Добавить малую функциональность в шаблон
3. Поправить вывод контентных блоков.
Подробности по аське 484664092
Оплата мгновенно по вебмани.
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