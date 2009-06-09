Поправка движка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок193 просмотра

Есть самописный движок,

требуется программист чтобы

1. Проверить код на уязвимость, оптимизировать код

2. Добавить малую функциональность в шаблон

3. Поправить вывод контентных блоков.

Подробности по аське 484664092

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16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Georgiy_1978
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$35
14 дней

Заявки фрилансеров

Georgiy_1978
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
16 лет назад