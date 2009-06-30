Внесение правок в php-сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок379 просмотров

Требуется опытный специалист для внесения правок в самописный php-сайт. Рассмотрю с отзывами по подобным проектам. Оставляйте свой логин в скайп. Подробности в разговоре. Предложения скрыты.

PHP
16 лет назад
mdesign
Павел 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

flyupstudio
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня
Ответственный исполнитель! Рекомендую к сотрудничеству!
Отзыв от вас получил, и это все что получил по работе. Заказчик ответственный только в момент когда ему делают работу, всегда на связи и т.д. Но увы, как только работа сделалась, исчез бесследно. Так как работа была не сильно дорогая, решил работать без предоплаты (работа стоила 500 грн. + 100 грн он добавил за доделку не входящие в ТЗ). Все было выполнено по ТЗ, со слов заказчика: - ну надеюсь так и будет. я думаю я свою работу что была сделал. (мои слова) - я согласен более чем (Ответ заказчика). от 24.06.09 После этого начались отмазки на якобы директора, который все еще не заплатил. Ну то ладно, не заплатил то не заплатил, все мы люди и умеем ждать. Но когда тебя игнорируют 5 дней по телефону (каждый день по 10-20 наборов на его номер, половину сбрасывает, половину вызовов не берет трубку), по приватным сообщениям(По статусу сообщение прочитано, был на этом сайте - ответа 0.0). Так дела не делаются, это не детский садик. Если есть проблемы с оплатой, всегда можно объяснить по какой причине, а не игнорировать постоянно. По отзывам ниже мне так кажется просто поднятие себе рейтинга, так как стоимость работ не превышает 10 у.е. Так что думайте господа брать работу от этого заказчика, или не брать. Мой совет, поберегись свои нервы, время и деньги. Ибо у меня только убыток - за его отзыв еще и пришлось заплатить веблансеру 5 у.е. + столько потраченного времени.

Заявки фрилансеров

flyupstudio
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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