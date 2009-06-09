Создать web страничку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок196 просмотров

Необходимо для утвержденных начальством бланков отчетов создать web страничку (или несколько) с запретом редактировать вне определенного диапозона дат. Авторизацию можно сделать на главном сайте, а можно сделать это и отдельнам проектом.

16 лет назад
fatpiga
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

viktorkoptima
Виктор 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$200
30 дней
Проект был сделан быстро и качественно, все пожелания по исправлению выполнил. Дизайном угодил нашим привеледливым маркетологам. Изменения в функционале выполнил

Заявки фрилансеров

viktorkoptima
Виктор 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад