Доработать сайт на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок174 просмотра

Сайт построен на 1с-битрикс 6.0.2

Необходимо:

1. Заменить дизайн на всех страницах, готовый дизайн предоставим (уже сверстан)

2. Изменить структуру меню, нужно сделать 2х уровневое меню

3. Изменить структуру страницы отображения группы/подгруппы товаров – нужно добавить отображение нескольких ссылок и сделать вывод уровня цен (от/до) товаров в группе/подгруппе

4. Изменить внешний вид таблицы заказа, сделать более компактно, добавить столбец с отображением фото, соответственно нужно в админке добавить возможность добавления фото.

5. Убрать блок новостей, некоторые ссылки на разделы в правой колонке

6. Сделать отображение (просмотр) видео и аудио-роликов на странице товара.

В личку отправлю адрес сайта и дизайн.

Прошу оценить по деньгами и времени и написать мне.

16 лет назад
Invest777
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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