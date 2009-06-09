Необходимо разработать програму на Java с использованием иерархии классов (объектно-ориентированное программирование), предусмотреть работу с файлами и создание элементарного прикладного графического интерфейса пользователя
Поднять сайт на Joomla
Минимальное описание для определения стоимости и сроков проекта:
1.корпоративный сайт - о компании, услуги, галерея работ, контакты.
2. Галерей картинок будет несколько и нужна возможность их добавления согласно тематике этого раздела портфолио. Каждая отдельно взятая галерея должна выглядеть как большая фото 200х200 примерное сверху название под ней 4 превьюшки и стрелочки для листания превьющек. при клике на превьюшку идет замена большой картинки при клике на большую идет переход на новую страницу где эта картинка в полный размер и снизу уже около 10ка превьюшек
3. На ряде страниц будет присутствовать блок аля "облако тегов" - на самом деле это банальные переходы на сопутствующие подстраницы но необходимо через админку задавать их порядок, размер и жирность.
4. Будет требоваться верстка макета (в ответе прошу указать это отдельной цифрой)
6. Полное дерево, подробные схемы каждой страницы и дизайн будут предоставлены.
Ответ на этот запрос должен содержать: стоимость работы, срок работы (не более 10 календарных дней), и ссылку на портфолио.
PS возможно применение альтернативной CMS
PSS Предпочтение фрилансеру который сможет подъехать к нам в офис.
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