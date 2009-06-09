Доделать анкету и вывод на печать

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок200 просмотров

Сайт

http://ppa-spb.ru

Ссылка на анкету - http://ppa-spb.ru/catalog.php?id=88&opli=1

Нужно доделать саму анкету, чтобы она высылала на почту введенную информацию

+ вывод на печать

Исправить отображение в IE

16 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nightflash
Аккаунт 
61 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
Все сделано качественно и в сжатые сроки. Благодарен Максиму за сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

nightflash
Аккаунт 
61 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад