Редактирование php кода мониторинга C - S серверов

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Завершен1 заявка153 просмотра

Есть скрипт мониторинга сервера, его нужно немножко улучшить. Работа легкая для тех кто знает что он делает. Просьба написать в ICQ 5568349. Все подробности там.

PHP
16 лет назад
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Ярослав 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

atmsoftware
Вадим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$5
1 день
Знает своё дело на 100% и выполняет все качественно. Буду рад продолжать сотрудничество с этим человеком.

Заявки фрилансеров

atmsoftware
Вадим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад

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