Требуется:Верстка+программирование+админка+установка+настройка на хостинге+( флеш меню )+( Сео) Сайт мини-портал мультиязычный.дизайн файлов в псд имеется. (http://www.2u.ru/templates/23631.html - что то похожее что надо будет. Цену,сроки,что будет использоватся,что делали,что умеете-в личном сообщении пожалуйста. Космонавтов,Фирмы,студии ...
Настроить virtuemart
Нужен человек, отлично разбирающийся в Virtuemart и умеющий гибко настраивать его под нужды клиента.
Что имеем - установленный магазин http://www.kaysen.net/magazin.html
что нужно.
- сделать видимую корзину (ссылка Моя корзина после авторизации), историю покупок
- Настроить платежи (чтобы работал вебмани, яндекс, рупей, наложенным платежом)
- настроить доставку (объяснить мне какой модуль лучше, как он работает. Сделать вариант - при сумме более Х - доставка бесплатная)
- оформление (изменить текст писем, которые приходят после авторизации, поменять картинку корзины жуткого цвета, убрать глюк наползания картинки на текст,если включаю схему последовательности этапов)
- Система скидок (как пользоваться купонами, как сделать скидку ограниченную по времени, скидку для первых 10 купивших человек)
- сделать несколько цен для одного товара (например для тренинга - на 1 месяц, 3 и 6)
- показать как добавлять электронный товар и продавать его (чтобы сколько-то скачиваний с одного IP и срок хранения ссылки)
- посоветовать, куда добавить тексты про доставку, гарантии, оплату.
- реализовать партнерский модуль, чтобы люди могли ссылку на товар со своим id делать и получать определенный процент. Иметь доступ к статистике на моем сайте и я могу управлять своими аффилиатами.
- Было бы здорово сделать, чтобы когда человек купил файл, он мог потом войти куда-то и увидеть ссылки на все купленное
Это пока основное. Возможно, по мелочи еще увижу что-то. Естественно, если вы знаете о каких-то классных фишках для магазина, которые надо внедрить, расскажите о них.
Специфика магазина - продажа тренингов, интернет-курсов, электронных файлов
Пишите, за какую денежку и срок возьметесь за дело. Опыт настройки virtuemart обязателен.
В итоге, с вас настройка + руководство, что как делать.
Оплата возможна безопасной сделкой
Заявки фрилансеров
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