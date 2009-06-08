Настроить virtuemart

Нужен человек, отлично разбирающийся в Virtuemart и умеющий гибко настраивать его под нужды клиента.

Что имеем - установленный магазин http://www.kaysen.net/magazin.html

что нужно.

- сделать видимую корзину (ссылка Моя корзина после авторизации), историю покупок

- Настроить платежи (чтобы работал вебмани, яндекс, рупей, наложенным платежом)

- настроить доставку (объяснить мне какой модуль лучше, как он работает. Сделать вариант - при сумме более Х - доставка бесплатная)

- оформление (изменить текст писем, которые приходят после авторизации, поменять картинку корзины жуткого цвета, убрать глюк наползания картинки на текст,если включаю схему последовательности этапов)

- Система скидок (как пользоваться купонами, как сделать скидку ограниченную по времени, скидку для первых 10 купивших человек)

- сделать несколько цен для одного товара (например для тренинга - на 1 месяц, 3 и 6)

- показать как добавлять электронный товар и продавать его (чтобы сколько-то скачиваний с одного IP и срок хранения ссылки)

- посоветовать, куда добавить тексты про доставку, гарантии, оплату.

- реализовать партнерский модуль, чтобы люди могли ссылку на товар со своим id делать и получать определенный процент. Иметь доступ к статистике на моем сайте и я могу управлять своими аффилиатами.

- Было бы здорово сделать, чтобы когда человек купил файл, он мог потом войти куда-то и увидеть ссылки на все купленное

Это пока основное. Возможно, по мелочи еще увижу что-то. Естественно, если вы знаете о каких-то классных фишках для магазина, которые надо внедрить, расскажите о них.

Специфика магазина - продажа тренингов, интернет-курсов, электронных файлов

Пишите, за какую денежку и срок возьметесь за дело. Опыт настройки virtuemart обязателен.

В итоге, с вас настройка + руководство, что как делать.

Оплата возможна безопасной сделкой