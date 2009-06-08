Немного доработать сайт

Сайт in-kasko.ru.

В шапке на плашках исправить шрифт, на левой сделать 4 смены надписей (флеш) и порядок написания изменить.

Внизу есть флеш (должны быть лого) но сами картинки почему-то не отображаются. Исправить.

Добавить в меню пункт "главная"

Создать и настроить почту.

Сделать так, чтобы результаты пользования калькулятором и формами обратной связи приходили на почту (код для калькулятора есть).

Прошу сразу указывать цены и сроки.