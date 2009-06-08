Joomla: создание сайта

Првиет всем :)

Требуется человек, способный натянуть дизайн на Joomla и настроить модули.

Сам сайт будет состоять из текстовых страниц + новости + позже иннет магазин.

Оставляйте примерные расценки на данные услуги и свои ICQ.

Великая просьба в ICQ и личку не писать ;)