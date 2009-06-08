Поиск на сайте

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок162 просмотра

Движок - джумла.

Сроки -сжатые)

Необходимо прикрутить к сайту возможность так называемого технического поиска и наполнить контентом.

Спасибо.

Joomla
16 лет назад
mediamanager
Менеджер 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров