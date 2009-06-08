Сделать оповещение о заказе на смс на шопскрипте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок133 просмотра

Сделать оповещение о заказе на смс на шопскрипте

В общем движок шопскрипт

Надо, чтобы когда приходит заказ, то уведомление высылалось админу по смс

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

valeria1985
Валерия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

valeria1985
Валерия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад