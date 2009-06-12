WordPress плагин: html прайс-лист из Excel файла

Цель плагина:

Обеспечить простой способ обновления прайс-листа на сайте путем загрузки данных в формате Excel.

Задачи плагина:

1. Загружать файл с прайс-листом в формате Excel на сервер.

2. Архивировать zip’ом загруженный файл (если загружен не сжатый файл) и сохранять в указанном каталоге.

3. Формировать и сохранять html таблицу из таблицы загруженного прайс-листа в формате Excel в страницу (page).

4. Обновлять (сохранять) дату загрузки прайс-листа.

5. Сохранять настройки (страница сохранения html прайс-листа, номер первой строки прайс-листа, исключаемые столбцы, путь к каталогу сохранения сжатого файла прайс-листа, имя этого файла и дата обновления) в таблице wp_options БД WordPress.

Требования:

• Поддержка WordPress 2.7.1

• Использование библиотеки php_zip для работы с архивами.

• Использование модуля PHP Excel Parser (или аналога) для работы с Excel файлами.

• Чистый код (комментарии, отступы, минимум кода).

Дополнительно:

• Оплата по завершению работы в WMZ или наличными в Минске.

• Срок исполнения работы: 3-7 дней.