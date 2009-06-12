Есть сайт - нужно его переделать. ибо денег не приносит. в планах - вкладывать в него деньги, в его развитие. в идеале - доска объявлений, ...
WordPress плагин: html прайс-лист из Excel файла
Цель плагина:
Обеспечить простой способ обновления прайс-листа на сайте путем загрузки данных в формате Excel.
Задачи плагина:
1. Загружать файл с прайс-листом в формате Excel на сервер.
2. Архивировать zip’ом загруженный файл (если загружен не сжатый файл) и сохранять в указанном каталоге.
3. Формировать и сохранять html таблицу из таблицы загруженного прайс-листа в формате Excel в страницу (page).
4. Обновлять (сохранять) дату загрузки прайс-листа.
5. Сохранять настройки (страница сохранения html прайс-листа, номер первой строки прайс-листа, исключаемые столбцы, путь к каталогу сохранения сжатого файла прайс-листа, имя этого файла и дата обновления) в таблице wp_options БД WordPress.
Требования:
• Поддержка WordPress 2.7.1
• Использование библиотеки php_zip для работы с архивами.
• Использование модуля PHP Excel Parser (или аналога) для работы с Excel файлами.
• Чистый код (комментарии, отступы, минимум кода).
Дополнительно:
• Оплата по завершению работы в WMZ или наличными в Минске.
• Срок исполнения работы: 3-7 дней.
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