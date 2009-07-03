Разработка и реализ-я алгоритма связывания таблиц

В БД есть 2 таблицы: таблица А и таблица Б. В обеих таблицах есть поле "Название". Нужно определять тождественность данных, содержащихся в этих полях, и проводить связывание соответствующих записей в таблицах А и Б.

В чем проблема: в таблицах практически не встречается точных совпадений. Например:

Таблица А: "ЖК-телевизор Panasonic VIERA TX-R32LE8 graphite"

Таблица Б: "Panasonic TX-R32LE8"

В данном случае речь идет об одном и том же объекте, но названия указаны по-разному. Если говорить просто, в таблице Б всегда задано точное и однозначное название товара, а в таблице А оно может быть размыто незначущими словами и/или символами, причем последние могут встретиться в любой части названия, но при этом не будут нарушать целостность отдельных слов (т.е. Panasonic всегда останется Panasonic, он не превратиться в PanasoАnic и т.п.)

Задача: разработать алгоритм определения тождественности названий и реализовать его на php в виде функции, пригодной для запуска на Linux-хостинге. Примеры реальных таблиц вышлю (по несколько тысяч записей в каждой, будет на чем тренироваться).

Оплата в WMZ.

PS Дополнительная просьба: при написании уделить внимание правильности реализации алгоритма, чтобы функция не "ползала" с черепашьей скоростью из-за огрех программиста. Никаких особых требований, просто плз будьте аккуратны.