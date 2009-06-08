Рисование баннеров по готовым макетам

Здравствуйте!

Требуется флешер для изготовления баннеров по готовым ПСД-макетам:

мы Вам псд-макет, вы нам готовый баннер, оптимизированный по весу и с экшн-скриптами (без заморочек: солнечный отблеск, мигание, кручение, появление из за края и т.д.)

Работы много и регулярно. Оплата 5 у.е. за баннер (даем за раз пачками от 3 и больше), так что заработаете нормально!)

Всем спасибо за предложения!