Рисование баннеров по готовым макетам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок317 просмотров

Здравствуйте!

Требуется флешер для изготовления баннеров по готовым ПСД-макетам:

мы Вам псд-макет, вы нам готовый баннер, оптимизированный по весу и с экшн-скриптами (без заморочек: солнечный отблеск, мигание, кручение, появление из за края и т.д.)

Работы много и регулярно. Оплата 5 у.е. за баннер (даем за раз пачками от 3 и больше), так что заработаете нормально!)

Всем спасибо за предложения!

17 лет назад
dmitrij-mitvol
Дмитрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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