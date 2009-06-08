Скрипт "получение сертификата"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок224 просмотра

Подробно описывать не буду, лучше покажу пример подобного сайта - the pr.ru (пробел удалите)

Т.е. нужно сделать всего две страницы. Ввод имени и ввывод результата.

Пишите свои расценки и сроки.

16 лет назад
romer
Роман 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FLAGER
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$15
1 день
Сделан был скрипт за пару часов, очень порадовала скорость работы и все мои замечания по аське правились на лету :)
Все ОК.

Заявки фрилансеров

FLAGER
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
16 лет назад