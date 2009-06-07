Скрипт отправки смс с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок219 просмотров

Нужен скрипт отправки смс с сайта, чтобы он без всяких капчей отправлял смс-ки клиентам по записанному им номеру.

16 лет назад
mashaCAM
Марина 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров