Скрипт забора статистики с Google Adsense

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка206 просмотров

Нужен скрипт, умеющий по крону забирать статистику заработка в Adsense. Складывать ее в текстовый файл на сервере или отправлять по почте.

15 лет назад
adamprada
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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