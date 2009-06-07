Написать скрипт

Нужно сделать скрипт который будит определять расширение экрана у пользователя и автоматически масштабировать сайт в браузере (Штатным масштабированием), с заменой CSS шрифтов под данный масштаб (т.к при уменьшении масштаба первичный стиль шрифта становится плохо читаемым, сжимается.

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