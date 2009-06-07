Здравствуйте. Требуется произвести корректировку и перевод биллинг панели iPanel. А также настроить некоторые переменные. Более подробно о работе и условиях выполнения по ПС (ЛС). Работа передается только профессионалам php ...
Несколько задач – PHP граббинг MySQL, вёрстка.
1)есть сайт на битриксе, перенесли его с одного хостинга на другой и он перестал работать. хрен знает, может дамп криво слился и/или залился
либо ещё чтонить ему не хватает. надо его "запустить".
Сроки – не горит
Бюджет – оговаривается
2) есть сайт без единой cms, на пхп, инклюдах и отдельные там блоки для функций – он перенесён с хостинга на другой, там запустился но отдельные блоки либо не работают либо некорректно работают. вероятно, разработчик дал не полную (неактуальную) версию сайта в архиве, после распаковки которого происходят вышеописанные вещи. Также, один из разделов сайта (калькулятор цены) – неработающий, в вебархив.орг видно, что ранее он был более расширенный, для большего числа групп товаров, поэтому желательно восстановить его прежний вид, наполнение и функционал именно из вебархива. Есть ТЗ в виде списка (по пунктам) работ.
Сроки – как можно быстрее
Бюджет – оговаривается, после изучения ТЗ.
3) разрабатывается дизайн для третьего сайта, надо его (как будет готов, уже "вот-вот") сверстать и прикрутить к cms, желательно чтобы к джустине(джумле) или к друпалу.
Сроки – как будет предоставлен дизайн для вёрстки, с этого момента уложиться в неделю (до тестового запуска сайта, доделки подправки конечно ещё некоторое время могут потом занять)
Бюджет – ваши предложения.
Связываться – ЛС, ася три-три-два-два-69667
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужна наладить скрипт-систему флеш сайта, работы на 15 минут и 10 строчек кода. Наладить скрипт перехода. Типа "альфа кадры" их там четыре всего. сейчас не переходит по этапам флешка www.casino.web-graf.ru Стучитесь в ...Веб-программирование3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно доработать скрипт магазина SHOP SCRIPT или же SHOP CMS 1) Сделать мультивалютную систему. Что бы можно было вводить товар в евро, долларах и гривнах, и при изменении курсов на валюту ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Создать два элемента, и русифицировать альфа-индекс Требования: - знание компонента - обязательное документирование действий - подвижность Предложение вместе с ценой пишите на почту: kofgarter -at- gmail.com ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Имеется видео плеер и шаблон в psd. Нужно натянуть шаблон на плеер. Работа не сложная если знаешь как делать. За деталями в асю 9323206Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для размещения на сайте компании необходимо создать 1 аналоговые часы с привязкой к часовым поясам. Требования: 1. на прозрачном фоне. 2. привязка ко времени в городах Москва, Пекин, Хабаровск. ...Завершен16 лет назад
Необходим компонент тендеров заказов. Подробное ТЗ в прикреплённом файле. Пожалуйста пишите стоимость и сроки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Может у кого уже готовое есть такое. Сам не могу сделать быстро. Требуется! При наведении мышки на маленькую картинку чтобы динамично всплывала большая, может с тенью даже - будет оригинальнее. Простой пример ...Завершен16 лет назад
- $100
Нужен парсер, торрентов с открытых трекеров! т.е у меня стоит, трекер нужно заполнить контентом его, для этого я хочу использовать парсер! Движок TBdevЗакрыт16 лет назад
Нужно создать сайт, чтобы можно было только вставить текстовую и графическую информацию. Дизайн уже существует.Веб-программирование49 заявокЗакрыт16 лет назад