Несколько задач – PHP граббинг MySQL, вёрстка.

1)есть сайт на битриксе, перенесли его с одного хостинга на другой и он перестал работать. хрен знает, может дамп криво слился и/или залился

либо ещё чтонить ему не хватает. надо его "запустить".

Сроки – не горит

Бюджет – оговаривается

2) есть сайт без единой cms, на пхп, инклюдах и отдельные там блоки для функций – он перенесён с хостинга на другой, там запустился но отдельные блоки либо не работают либо некорректно работают. вероятно, разработчик дал не полную (неактуальную) версию сайта в архиве, после распаковки которого происходят вышеописанные вещи. Также, один из разделов сайта (калькулятор цены) – неработающий, в вебархив.орг видно, что ранее он был более расширенный, для большего числа групп товаров, поэтому желательно восстановить его прежний вид, наполнение и функционал именно из вебархива. Есть ТЗ в виде списка (по пунктам) работ.

Сроки – как можно быстрее

Бюджет – оговаривается, после изучения ТЗ.

3) разрабатывается дизайн для третьего сайта, надо его (как будет готов, уже "вот-вот") сверстать и прикрутить к cms, желательно чтобы к джустине(джумле) или к друпалу.

Сроки – как будет предоставлен дизайн для вёрстки, с этого момента уложиться в неделю (до тестового запуска сайта, доделки подправки конечно ещё некоторое время могут потом занять)

Бюджет – ваши предложения.

Связываться – ЛС, ася три-три-два-два-69667