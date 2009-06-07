Нужно доработать скрипт магазина SHOP SCRIPT или же SHOP CMS

1) Сделать мультивалютную систему. Что бы можно было вводить товар в евро, долларах и гривнах, и при изменении курсов на валюту менялась и гривневая цена соответственно.

2) Система поиска по сайту. (Бренд, выбор мощности или чтото другое, чтоб из админки можно на ращную продуцию ввести свои данные для поиска)

3) Сделать на сайте кнопку « Вы нашли дешевле?» подобно http://www.morozu.net/category/stalnye-panelnye-radiatory-kermi/....рядом, рядышком с кнопкой купить .

или предложите свой скрипт каталога на котором можете сделать все это

Предлангайте бюджет

подробности icq 405539143