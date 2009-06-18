Создание аналоговых часов для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка312 просмотров
#1$

Для размещения на сайте компании необходимо создать 1 аналоговые часы с привязкой к часовым поясам.

Требования:

1. на прозрачном фоне.

2. привязка ко времени в городах Москва, Пекин, Хабаровск.

3. возможность самостоятельно настраивать время.

Пожелания:

1. приятный, строгий дизайн.

2. стилистическое совпадение с сайтом.

Сам сайт находится здесь: http://art.web-designer.su/index.php

Скелет часов в необходимом размере скачать можно здесь: http://file.qip.ru/file/90755007/81a81566/_2__clock1.html

Привязатся к времени можно на сайте clocklink.com

Жду от вас ценовых предложений.

HTML
16 лет назад
BLC
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

Gornostaeva
Алина 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
Великолепная работа. Быстро, четко, с оперативным реагированием на пожелания. Остался доволен. Всем рекомендую!
Заказчик четко формулирует требования, всегда на связи. Оплату перечислил своевременно.

Заявки фрилансеров

Gornostaeva
Алина 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад