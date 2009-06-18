Здравствуйте. Требуется произвести корректировку и перевод биллинг панели iPanel. А также настроить некоторые переменные. Более подробно о работе и условиях выполнения по ПС (ЛС). Работа передается только профессионалам php ...
Создание аналоговых часов для сайта
Для размещения на сайте компании необходимо создать 1 аналоговые часы с привязкой к часовым поясам.
Требования:
1. на прозрачном фоне.
2. привязка ко времени в городах Москва, Пекин, Хабаровск.
3. возможность самостоятельно настраивать время.
Пожелания:
1. приятный, строгий дизайн.
2. стилистическое совпадение с сайтом.
Сам сайт находится здесь: http://art.web-designer.su/index.php
Скелет часов в необходимом размере скачать можно здесь: http://file.qip.ru/file/90755007/81a81566/_2__clock1.html
Привязатся к времени можно на сайте clocklink.com
Жду от вас ценовых предложений.
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