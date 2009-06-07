Компонент тендеров для Joomla 1.0.xx

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Необходим компонент тендеров заказов.

Подробное ТЗ в прикреплённом файле.

Пожалуйста пишите стоимость и сроки.

Joomla
16 лет назад
vakuka
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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