Система администрирования проектов

Добрый день , нам необходимо доделать систему написана на php + mysql

Она работает . но сделана не до конца , остались мелочи. Возможн в дальнейшем при эксплуатации системы будем обращаться для доработки. Нужно узнать стоимость за доработки . или может предложете переделать что то уже криво реализованное. Система делалась наплывами и подстройкой задачи под исполнителя , от того и некоторые моменты с точки зрения юзабилити , просто никакие. если есть желание помочь и заработать пишите. вышлю скрипт , дамп и ТЗ на почту. мой ящик в подписи.